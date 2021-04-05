Петербуржец угрожал росгвардейцам гранатой

Росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего им гранатой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Петербурга, который решил в пьяном виде продемонстрировать удаль молодецкую и устроил скандал с росгвардейцами. Те решили проверить документы у подозрительного прохожего, но тот вместо паспорта достал гранату.

- Из материалов уголовного дела следует, что 4 апреля 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около одного из домов по улице Стахановцев в ответ на законные требования сотрудников Росгвардии предъявить документы угрожал им предметом, похожим на гранату, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дебошира скрутили, а подозрительный предмет отправили на экспертизу. От того, настоящий это боеприпас или нет, будет зависеть и степень наказания хулигана. Пока а него завели дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», что грозит тюремным сроком до пяти лет в худшем случае.