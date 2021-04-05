Горы мусора заметили на льду Крюкова канала

Вода Крюкова канала оказалась сильно замусорена. Фото: паблик/телеграм-канал "Мегаполис".

Внимательные жители Петербурга сняли горы мысора, плывшие по Крюкову каналу. В самом центре города вместе с ледоходом шел «доскоход» и из-под-пива банкоход». Обеспокоенные состоянием водной артерии горожане сняли инцидент на фото и опубликовали их в соцсетях.

- По Крюкову каналу плавают не только льдинки, - сообщают очевидцы в паблике Мегаполис».

На фотографиях видно, насколько замусоренной оказалась вода канала, текущего через самый центр Северной столицы. Здесь и доски, от строительных лесов, видимо, и банки из под пива и пустые бутылки и прочее, прочее, прочее. Все то, что должно лежать в помойке, но оказалось брошенным в реку бескультурными людьми.

Впрочем, вместе с остатками льда весь мусор должно прибить к берегам, где его уберут экологические службы города. С 1 апреля в Петербурге как раз начался месячник благоустройства.