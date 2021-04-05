«Киа» протаранила троллейбус на Невском проспекте

Белый "Киа Рио" проверил на прочность троллейбус. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром 5 апреля в самом центер Петербурга. На остановке общественного транспорта у Гостиного двора водитель белого «Киа Рио» не успел нажать на тормоз и протаранил остановившийся троллейбус.

- «Киа» влетел в троллейбус на Невском у Гостиного двора, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фото, которое сняли очевидцы аварии видно, что машина врезалась в троллейбус на приличной скорости - вся передняя часть легковушки расплющилась от удара. На место ДТП примчались все экстренные службы, в том числе спасатели и машина реанимации.

Отметим, что авария произошла на выделенной полосе для общественного транспорта, куда обычные машины заезжать не имеют права. В комментариях пользователи соцсетей предполагают, что разбитая машина работала как такси - им на «выделенку» можно. Однако опознавательных знаков на ней нет.

В причинах инцидента разбирается ГИБДД, данных о пострадавших не поступало.