10-летнего ребенка ранили в шею на детской площадке в Ленобласти

Школьника ранили на детской площадке в Кингисеппе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правоохранительные органы Ленинградской области ищут хулиганов, которые ранили в шею 1-летнего мальчика, гулявшего на детской площадке в Кингисеппе. Инцидент произошел вечером 4 апреля в Кингисеппе.

- В полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что бригадой скорой помощи с детской площадки на улице Октябрьской в Кингисеппе с ранением мягких тканей шеи (инородное тело) в удовлетворительном состоянии госпитализирован мальчик 2010 года рождения. С его слов, около 17 часов по вышеуказанному адресу он внезапно почувствовал боль в шее, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, в ребенка выстрелили из пневматического пистолета. Пульку извлекли хирурги, сам юный пациент чувствует себя удовлетворительно.

Поскольку дело касается несовершеннолетнего, то дело передали в Следственный комитет. Там уже завели производство по уголовной статье «Хулиганство с применением оружия». Виновному грозит до семи лет лишения свободы.