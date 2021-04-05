Где под Петербургом можно собирать весеннюю клюкву, рассказали эксперты

Необязательно покупать "заморозку" в магазине, ягоды есть и на болотах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна - время сбора клюквы. Так, по крайне мере, утверждают специалисты. На болотах под Петербургом осталось еще много ягод, которые остались с прошлого года. Сейчас они выглянули из-под стаявшего снега и ждут, пока их соберут.

- На севере есть традиция, что клюкву собирают осенью и весной. Зима наступает очень рано, урожай остается под снегом. Та клюква, которая осталась перезимовала, мягче, но намного вкуснее. Это абсолютно спелая и готовая для сбора ягода, - рассказал «Невским новостям» грибник, автор канала «Грибоведы РФ» Николай Будник.

Эксперты отмечают, что клюквы на болотах осталось очень много, а поскольку зима была холодная, то ягода просто «законсервировалась». Собирать ее можно на «верховых» болотах, которые те такие топкие. Они есть в Выборгском, Тосненском районах Ленобласти и под Всеволожском, между Дорогой жизни и Ладожским озером, в районе Борисовой Гривы.

Но, конечно, любой поход в лес должен происходить со всей осторожностью, в полной экипировке, с запасом еды, заряженным телефоном и в безопасных условиях.