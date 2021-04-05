Более 12,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки

Еще более 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 5 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге все еще остается нестабильной. После резкого снижения интенсивности распространения инфекции, тенденция падения застыла. Горожане продолжают массового обследоваться на наличие заболевания. По данным Смольного на понедельник, 5 апреля 2021 года, за последние сутки анализы сдали порядка 12,5 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 591 человека. В единый колл-центрам по вопросам инфекции обратились 4567 человек, - рассказали в администрации города.

В оперативном штабе по COVID-19 отмечают, что есть вероятность развития третьей волны пандемии, так как спад второй волны остановился. Бороться с этим рекомендуется всем уже известными способами: ношение масок в общественных местах, социальная дистанция и вакцинация. С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинированы уже 405 тысяч человек.