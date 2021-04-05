Участок КАД между Колтушским и Мурманским шоссе частично перекроют на неделю

Движение по участку КАД ограничат на неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

На целую неделю будет ограничено движение по внутреннему кольцу КАД Петербурга. С понедельника на участке от развязки с Колтушским шоссе до съезда на Мурманское начинают убирать скопившуюся за зиму грязь. Это потребует закрытия одной из полос трассы.

- В связи с производством работ по уборке смета в разделительной полосе дороги, в период с 5 по 12 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На месте работ будут установлены знаки, водоналивные барьеры, а на информационные табло КАДа выведут предупреждения для водителей. Их убедительно просят соблюдать все ограничения и не превышать скорость. А также учитывать изменения в дорожной обстановке.