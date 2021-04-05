Два человека пострадали в ДТП с троллейбусом на Невском проспекте утром 5 апреля Фото: СОЦСЕТИ

Появились подробности аварии легковушки и троллейбуса, которая произошла утром в понедельник, 5 апреля 2021 года, на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Как оказалось, при ДТП пострадали два человека: 35-летний мужчина и 25-летняя женщина. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

- Они получили средний вред здоровья. По факту ДТП проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в полиции.

Авария произошла на транспортной остановке прямо напротив Гостиного двора в 07:30 часов утра. Легковой автомобиль "Киа Рио" врезался прямо в троллейбус. Примечательно, что столкновение случилось на выделенной полосе для общественного транспорта. Со слов очевидцев, автомобиль числится за одной из компаний такси, однако опознавательных знаков на нем не было.