С петербургской пенсионерки "сняли порчу" за 133 тысячи рублей

Мошенницы "сняли порчу" с петербургской пенсионерки за 133 тысячи рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой двух мошенниц, которые "сняли" с нее порчу за 133 тысячи рублей. Утром в воскресенье, 4 апреля 2021 года, в полицию обратилась 75-летняя жительница Колпино. Она рассказала, что доверилась неизвестным женщинам и лишилась денег, а также ювелирных украшений.

- Около 11 часов утра в субботу, 3 апреля, у дома 23 по улице Братьев Радченко к пенсионерке подошли две женщины и убедили ее, что на ней порча. Мошенницы обещали помочь. За это она забрали у старушки 102 тысячи рублей, а также три кольца, две цепочки и два кулона. Все ювелирные изделия были из золота, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка запомнила своих обидчиц. Обеим на вид было по 55-60 лет. Одна из них невысокого роста, со светло-русыми волосами и в серо-зеленой куртке. Вторая ростом около 175 сантиметров и в розовых солнцезащитных очках.

Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемых разыскивают.