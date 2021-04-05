Более 700 человек заболели и 27 умерли от коронавируса в Петербурге на 5 апреля 2021 года

В Петербурге еще 707 человек заболели коронавирусом на 5 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация с пандемией в Санкт-Петербурге находится в стагнации уже с конца марта - ежедневный прирост находится на уровне 700-715 человек в день, колеблясь то вниз, то вверх. По данным оперативного штаба на понедельник, 5 апреля 2021 года, официально зарегистрировано еще 707 случаев заражения коронавирусом.

- За все время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 398 184 человек. Из них полностью выздоровели 352 408 (+ 816 за последние сутки), скончались 12 421 горожан (+ 27 умерли накануне), - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 5 апреля 2021 года / Фото: Яндекс

Специалисты отмечают, что в городе очень нестабильная ситуация. Есть опасение развития третьей волны эпидемии. Методы борьбы с пандемией остаются прежние: маски, социальная дистанция и вакцинация.

Летом в городе стартует Евро-2020. Вице-губернатор Владимир Княгинин отмечает, что к этому времени в Петербурге должен выработаться популяционный иммунитет.