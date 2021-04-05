Торговца наркотиками в ночных клубах Петербурга задержала полиция

Полиция задержала торговца наркотиками в ночных клубах Петербурга Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который продавал наркотики в ночных клубах города. 30-летнего подозреваемого поймали 2 апреля 2021 года у дома 26 по набережной канала Грибоедова. При себе у него было три пакетика, в которых находился мефедрон около 2,8 граммов.

- Оперативники выяснили, что мужчина нигде не работает, но очень часто появляется в ночных клубах города, где продает наркотики посетителям, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Также полицейские отправились к подозреваемому домой на Парашютную улицу. Во время обыска там было обнаружено порядка двух килограммов различных видов наркотиков и психотропных веществ. Они были расфасованы по 35 пакетам. Вещества направлены на экспертизу.

Ранее мужчина уже был судим за распространение наркотиков. Сейчас ему грозит до десяти лет тюрьмы.