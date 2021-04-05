Пункт вакцинации в Ледовом дворце будет работать с 6 апреля, в дни хоккейных матчей

На играх СКА будет работать пункт вакцинации. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 6 апреля в Санкт-Петербурге начинает работать еще один пункт вакцинации. Он откроется в Ледовом дворце и будет временным. Точнее, прививку можно будет сделать только в дни матчей хоккейного клуба СКА, который сражается с московскими армейцами в полуфинале Кубка Гагарина.

- Обслуживать пункт будет выездная бригада Городской поликлиники №94 Невского района. Для вакцинации необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что с 13 марта прививочный пункт работает и на футбольном стадионе «Зенита». Здесь также прививают болельщиков, в том числе иногородних.

На 5 апреля в Петербурге открыты 134 пункта стационарных вакцинации, плюс 10 мобильных, восемь из которых - в торговых центрах города, а один - в Михайловском театре.