Смольный опубликовал график разводки мостов с 5 по 9 апреля в Петербурге

Девять мостов разведут в Петербурге с 5 по 9 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На текущей неделе в Санкт-Петербурге завершатся технологические разводки мостов перед началом навигационного периода. Так, с 5 по 9 апреля 2021 года в Северной столице будут разводить девять переправ. График разводки опубликовал Смольный.

- В ночь с 5 на 6 апреля в Петербурге будут разводить три моста: с 02:00 до 05:00 часов Большеохтинский, с 01:20 до 04:50 Троицкий, с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00 Благовещенский, - рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Следующей ночью с 6 на 7 апреля по тому же расписанию разведут Благовещенский мост, а также с 02:20 до 05:10 мост Александра Невского и с 01:40 до 04:45 Литейный.

В ночь с 7 на 8 разведут 4 моста: снова Литейный, Володарский с 02:00 до 05:45, Тучков с 02:00 до 04:55 и Кантемировский мост с 01:30 до 04:30.

Завершится проверка в ночь с 8 на 9 апреля. Так, будут разводить биржевой мост с 02:00 до 04:55, а также Володарский, Александра Невского, Благовещенский и Кантемировский мосты по расписанию, как в предыдущие дни.

Полностью навигация по рекам Петербурга начнется с 9 на 10 апреля.