Дополнительные поезда запустят летом из Петербурга на курорты Черного и Азовского морей

Поезда в курортные города начнут курсировать из Петербурга летом 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Летом 2021 года РЖД запустит дополнительные поезда дальнего следования из Санкт-Петербурга в курортные города Азовского и Черного морей. Так, в понедельник, 5 апреля 2021 года, стало известно, что жители Северной столицы смогут отправиться в Ейск, Анапу, Сухуми и Новороссийск. Составы будут курсировать с конца мая до конца августа.

- С 29 мая по 27 апреля каждый день из Петербурга будет отправляться поезд № 227/228 в Новороссийск. В обратном направлении состав будет курсировать с 31 мая по 29 августа, - сообщили в "Федеральной пассажирской компании".

Сообщение с Анапой из Петербурга рейсом № 247/248 назначено на 30 мая, 19 и 21 июня, 11 и 13 июля, а также 2, 4 и 24 августа. В обратном направлении поезда отправятся 1, 21, 23 июня, 13 и 15 июля, 4, 6, 26 августа. Еще один рейс № 259/260 будет курсировать каждый день.

Поезд № 245/246 в Ейск начнет ездить с 29 мая. После со 2 по 14 июня он будет отправляться по четным числам. а с 16 июня по 28 августа каждый день кроме 19, 21 июня, 11, 13 июля, 2, 4, 24 августа.

Также появится ежедневный поезд № 479/480 в Сухуми. Он будет курсировать с 29 мая по 2 сентября.