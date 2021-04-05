Петербургская больница №38 имени Семашко возвращается к работе в штатном режиме

38-я больница возвращается к штатной работе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская больница №38 имени Семашко вновь начинает работать в штатном режиме. Со 2 апреля к привычному ритму вернулись акушерское отделение и отделение реабилитации. 5 апреля открылись терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения, а с 6 числа это коснется всего медучреждения.

- С 6 апреля все отделения больницы начнут работу в штатном режиме. При этом больница остается в состоянии готовности к быстрому перепрофилированию в инфекционный стационар. Сохраняются внешние санпропускники. В наличии имеются средства индивидуальной защиты для врачей, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Напомним, что ранее стационар был перепрофилирован под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Для больных с ковидом здесь были развернуты 260 коек. С начала пандемии через 38-ю больницу прошли 7637 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.