Детеныш капибары родился в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке у пары капибар родился малыш / Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга пополнение. У семьи капибар родился малыш. Этой радостной новостью в городском зоосаде поделились в понедельник, 5 апреля 2021 года. Как оказалось, детеныш появился на свет еще 15 марта. Несмотря на то, что он еще мал, малютка быстро растет и уже вполне самостоятельный.

Детеныш уже очень самостоятельный, но спит все равно в папой и мамой / Фото: Ленинградский зоопарк

- Он очень быстро стал самостоятельным, хотя все еще сильно привязан к родителям: детеныш уже гуляет, кушает "взрослую" еду и сам выбирает места для отдыха, но спать приходит к матери под бок и часто играет с папой, - рассказали в зоопарке.

Маму и папу детеныша зовут Ермак и Кайса. А вот у новорожденного имени еще нет. Дело в том, что пока что специалисты не могут определить его пол. Для этого нужно подождать, пока он немного подрастет. Возможно, по традиции, имя новорожденному будут выбирать вместе с петербуржцами посредством конкурса.