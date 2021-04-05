Огромные очереди выстроились за загранпаспортом в отделе УФМС Красногвардейского района

Часовые очереди образовались при оформлении загранпаспортов. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Огромные очереди возмутили петербуржцев, решивших оформить загранпаспорта в преддверии летнего сезона отпусков. Так, в отделе УФМС Красногвардейского района на Большеохтинском проспекте в ожидании оформления горожанам пришлось стоять часами.

- Антиковидные меры в отделе УФМС Красногвардейского района на Большеохтинском, д.11. Очередь на фотографирование на загранпаспорт, на получение и подачу документов - все в одну кучу. Люди стоят больше часа, хотя на портале Госуслуг указано, что фотографирование, например, с 10:00 до 10:30, но до сих пор (на 12:30 - прим.ред.) еще все записанные не прошли. Умение создавать очереди прям в действии, - пишут посетители УФМС в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, беды горожан не вызвали сочувствия у пользователей соцсетей. Последние посоветовали делать все дистанционно, в том числе фотографии и приходить только на выдачу. Впрочем, речь в совете шла об обычном паспорте, а не заграничном.

А другие поиронизировали на счет закрытых границ и предположили, что «загранник» все равно не понадобится: «Куда вы все ломитесь? Все хотите All inclusive? Отдыхайте в России».