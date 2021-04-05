Полное перекрытие КАД в Петербурге произойдет три дня подряд с 7 апреля

На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга три дня подряд будут полностью перекрывать движение. Так, в ночное время 7, 8 и 9 апреля 2021 года, для проезда закроют участок между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса. Ограничения недолгие, всего по 20 минут.

- На участке трассы будут идти работы по демонтажу трех опор над проезжей частью. Из-за этого три ночи подряд с 01:00 до 01:20 часов будет полностью перекрываться движение по внутреннему кольцу КАД, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Работы по демонтажу специально назначены на ночное время, чтобы не создавать больших заторов. Отмечается, что продолжительность перерыва не будет превышать указанных 20 минут.

Напомним, что с 9 апреля в Петербурге открывается навигация по рекам, а это значит, что начинается сезон разводки мостов.