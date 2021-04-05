Снежная крупа и сильный ветер ждут Ленобласть 6 апреля

Мокрый снег и дожди накроют Ленобласть 6 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тепло и солнце жителям Ленинградской области только снится. Во вторник, 6 апреля 2021 года, в регионе будет не самая приятная погода. По прогнозу синоптиков в области пойдет снег, дождь и снежная крупа. При этом поднимется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

- 6 апреля в области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью осадки, местами небольшие, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы, - сообщили в МЧС региона.

Ветер будет южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет до минус 1 градуса. Днем потеплее до плюс 1-6 градусов.

Мокрый снег и дожди и области продержатся как минимум до 8 апреля. Также спасатели предупреждают о возможном подтоплении в городе Тосно из-за паводка.