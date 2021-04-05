Похищенного петербуржца заставили копать себе могилу

Похитители заставили петербургского бизнесмена копать могилу из-за фиктивного долга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд города Волхов поставил точку в истории криминальной пары и их подельника, которые в 2018 году похитили петербуржца ради выкупа. Чтобы выбить с мужчины деньги, они отвезли его в лес и заставили копать себе могилу.

- В ночь на 28 октября 2018 года женщина под надуманным предлогом плохого самочувствия выманила потерпевшего из квартиры в аптеку. При выходе из дома подельники-мужчины затолкали свою жертву в автомобиль и вывезли в лесной массив, -

От похищенного требовали два миллиона рублей в счет несуществующего долга - ранее все вместе работали в таксомоторном бизнесе. Жертву избили бейсбольной битой по голове и «в подтверждение серьезности своих угроз», один из похитителей дал мужчине лопату, требуя от него копать для себя могилу.

В итоге запуганного бизнесмена отвезли в дом под Волховом, где приковали к батарее. Там то его и нашла полиция. Позднее похитители были задержаны.

Мужчины-похитители получили 7,5, а также 4 и 4,5 года лишения свободы. Их подельнице, сыгравшей роль приманки и не только, дали семь лет.