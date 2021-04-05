17% коек для больных с коронавирусом свободно в Петербурге

В Петербурге свободно 17% коек, предназначенных для больных с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На понедельник, 5 апреля 2021 года, в Санкт-Петербурге свободно 17 процентов коек, развернутых для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Всего помощь больным COVID-19 продолжают оказывать 15 больниц. В них развернуты 5347 мест, 915 из которых свободны.

- Заболеваемость идет на убыль. Последние два месяца мы возвращаем городские и федеральные стационары к плановому режиму работы, - сказал губернатор Александр Беглов.

На пике второй волны пандемии, в ноябре-декабре 2020 года для коронавирусных больных в городе было развернуто более 12,5 тысяч коек в 17 городских и восьми федеральных больницах.

Беглов отметил, что система здравоохранения Петербурга полностью готова к возможному росту заболевания.

- При необходимости мы сможем быстро перепрофилировать ряд городских стационаров в инфекционные, - добавил градоначальник.