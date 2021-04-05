Круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменены почти на все лето

"Принцесса Анастасия" и в этом году скорее всего не будет ходить в круизы из Петербурга. Фото: MOBY SPL

Паром «Принцесса Анастасия» и в этом году останется на приколе. Круизы из Петербурга в Финляндию, Швецию и Эстонию, полюбившиеся горожанам за многие годы, отменены практически на все лето.

- Паромная компания MOBY SPL информирует об отмене рейсов в период с 22 мая по 31 июля 2021 года включительно в связи с продлением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и странах ЕС, которые временно ограничивают въезд иностранных граждан в туристических целях, а также с отсутствием ясности по нормализации эпидемиологической обстановки и по открытию границ между Россией и странами ЕС, - сообщает пресс-служба компании-оператора.

Клиентам, которые купили туры и до сих пор надуются отправиться в морской круиз, предлагают перебронировать их на другую дату или вернуть деньги.

Напомним, что «Принцесса Анастасия» не курсирует по маршрутам из Петербурга более 1,5 лет. В ноябре 2019 года она встала на ремонт из-за технической неисправности, а потом началась пандемия.