Стоимость аренды жилья снизилась на 7% на майские праздники в Петербурге

В Cанкт-Петербурге подешевела аренда жилья на майские праздники 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге подешевела аренда жилья на майские праздники. Такое наблюдение в понедельник, 5 апреля 2021 года, сделали в одном из онлайн-сервисов краткосрочной аренды жилья, сравнив цены 2019 года с нынешним. Отмечается, что снижение стоимости в среднем на уровне 7 процентов.

- В целом по России наблюдается рост цен на аренду жилья на праздники примерно на 20 процентов по сравнению с допандемийными каникулами мая 2019 года. Но в Петербурге наоборот цены упали в среднем на 7 процентов, - рассказали в пресс-службе компании "Суточно.ру".

Так, средняя стоимость аренды жилья в Северной столице на майские праздники - 3150 рублей. Отмечается, что в основном туристы собираются провести в городе по три дня.

Также отмечается, что Петербург стал самым популярным городом страны для поездок на майские праздничные дни. Также в топ вошли Севастополь, Ялта, Казань, Кисловодск и Калининград.