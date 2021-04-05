Изоляцию стадиона на Крестовском во время ЕВРО-2020 обеспечат за 18,6 млн рублей

Подходы и подъезды к стадиону закроют "периметром" с пропускной системой за 18,6 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Аукцион определил победителя тендера на обеспечение безопасности территории вокруг стадиона на Крестовском острове во время поведения игр чемпионата Европы по футболу. Заказчиком выступил Комитет по законности и правопорядку. Услуги подрядчика обойдутся городу более, чем в 18,6 млн рублей.

- Подрядчику необходимо обеспечить функционирование пунктов контроля периметров (ПКП) и пункта изготовления пропусков. ПКП предназначены для предотвращения несанкционированного проникновения транспортных средств на территорию проведения мероприятий ЕВРО-2020, - пишет «Мойка 78».

Какая именно территория Крестовского острова будет обнесена забором, куда можно будет войти или въехать только по пропуску, не уточняется. Во врем Чемпионата мира 2-18 года, закрыта была только западная оконечность острова и часть подъездных путей к стадиону.

Напомним, что ЕВРО-2020 (название оставлено несмотря на перенос турнира) пройдет с 11 июня по 11 июля, а Петербург примет четыре матча.