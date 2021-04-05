Состояние крыш и фасадов Петербурга проверяют с помощью дронов

ГАТИ проводит мониторинг соблюдения правил благоустройства с помощью дронов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге государственная административно-техническая инспекция начала проверять состояние крыш и фасадов нежилых домов города с помощью дронов. Начиная с 5 апреля 2021 года в течение недели специалисты с помощью квадракоптеров проведут мониторинг содержания зданий, территорий и зон производства различных работ.

- Использование дронов помогает нам фиксировать нарушения, незаметные при визуальном осмотре, - отметил начальник ГАТИ Олег Зотов.

Так, на минувшей неделе с помощью дрона инспекция обнаружила самовольное производство земляных работ на Глухарской улице, где ведется строительство жилых кварталов. Сейчас специалисты выясняют, кто же виноват, а также собираются привлечь их к административной ответственности.

Добавим, что также в Петербурге с 1 апреля стартовал месячник по уборке. За первую неделю очищено уже 30 млн квадратных метров улиц, парков и садов.