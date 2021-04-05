Трассу "Скандинавия" перекроют 6 апреля под Петербургом

Трассу "Скандинавия" перекроют три раза 6 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ремонтные работы на трассе "Скандинавия" под Санкт-Петербургом перенесли. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупреждает автомобилистов, что во вторник, 6 апреля 2021 года, движение по федеральной дороге А-181 в Выборгском районе Ленинградской области будет полностью перекрыто. Ранее введение ограничений планировалось на 5 апреля.

- Трассу "Скандинавия" будут полностью перекрывать, но ненадолго. Так, 6 апреля движение будет остановлено в 15:00, 15:30 и в 16:00 на 115 километре дороги А-181. Время перекрытия – не более 15 минут, - сообщили дорожники.

Перекрытие трассы необходимо для того, чтобы провести работы по переустройству воздушных линий. Все это проходит в рамках реконструкции участка с 100-го по 134-й километр "Скандинавии".

- Просим водителей учесть данную информацию, быть внимательными и осторожными при движении по участку, - добавили в компании.

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