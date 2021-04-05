Здания и землю "Леннаучфильма" выставили на торги за 475 млн рублей в Петербурге

Киностудию "Леннаучфильм" выставили на торги / Фото: ВК "Леннаучфильм"

В Санкт-Петербурге выставили на торги имущество киностудии имени Горького. В понедельник, 5 апреля 2021 года, на сайте Российского аукционного дома появилась информация, что продаются земля и здания "Леннучфильма", расположенного на Мельничной улице, дом 4, литера А. Торги пройдут 13 мая.

- Объект имеет высокий потенциал для реализации проекта строительства современного жилого комплекса и объектов коммерческого назначения, в том числе гостиниц. Здания, расположенные на участках, не являются объектами культурного наследия или историческими, а значит, могут быть снесены, - отметил заместитель гендиректора аукционного дома Павел Жирунов.

Комплекс состоит из четырех нежилых зданий общей площадью 17,4 тысяч "квадратов", плюс земля порядка 1,9 гектар. Рядом с ним расположены бизнес-центры. Стартовая цена - более 475 миллионов рублей.