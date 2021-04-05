Истощенного детеныша тюленя, испугавшегося собаки, ищут в Сосновом Бору

В Сосновом Бору ищут истощенного детеныша тюленя Фото: принтскрин видео.

Фонд друзей балтийской нерпы просит жителей Соснового Бора, что в Ленинградской области, помощи с поиском истощенного детеныша тюленя. В понедельник, 5 апреля 2021 года, пожилая пара, прогуливаясь по берегу Финского залива, заметили маленького ластоногого, который полз по песку. К нему подбежала собака породы пинчер. Пес просто обнюхал тюлененка, но тот сильно испугался.

- Родители-пенсионеры, им его не поймать было, не дотащить. Они сняли видео, позвонили в фонд, но тюлень уплыл, - рассказала петербурженка, дочь семейной пары, которая заметила животное.

Очевидцы переслали в фонд видео, по которому специалист определил - тюленю нужна помощь, так как он истощен. Судя по кадрам, он немногим больше маленькой собаки. Работники фонда попросили местных жителей о помощи.

- Если кто-нибудь будет прогуливаться в ближайшие дни по пляжам в Сосновом Бору, посмотрите, пожалуйста, вокруг - может быть этот серый тюлененок где-нибудь еще вылезет. Если найдете - звоните 699-23-99.