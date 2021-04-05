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Общество5 апреля 2021 19:16

Последние новости в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2021 года: Ожидание дождей и снегопадов, прирост населения за счет мигрантов и арест экс-сотрудника СК

Мы собрали последние новости в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2021 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала главные и последние новости в Санкт-Петербурге к вечеру понедельника, 5 апреля 2021 года. Начнем с того, что интересует каждого горожанина – погоды. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал «КП», что эту неделю надо готовиться к холодным воздушным массам. Добавьте к этому и разнообразные осадки, от дождя до мокрого снега. На небольшое потепление стоит рассчитывать только с пятницы.

Петербург попал в список регионов России, где в течение последних трех лет увеличилось количество население. В основном, это происходило за счет приезда мигрантов. В данный момент в городе, по данным Росстата, проживает 5 384 300 человек.

Ни дня без криминальной новости. Суд освободил от уголовной ответственности петербуржца, который убил и расчленил жену. Мужчину решили направить в психиатрическую больницу на принудительное лечение с интенсивным наблюдением.

В Северной столице арестовали бывшего главу финансового отдела ГУ СК РФ по Петербургу. Его подозревают в многомиллионных хищениях. Следователи полагают, что их экс-коллега забирал себе деньги, изъятые как вещественные доказательства.