Беглов рассказал о самочувствии спустя 15 дней после вакцинации от коронавируса

Беглов рассказал о самочувствии после окончания вакцинации от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о самочувствии спустя 15 дней после вакцинации вторым компонентом «Спутника V». Градоначальник заверил, что его миновали какие-либо побочные эффекты и возможные осложнения. На своем примере Беглов хочет доказать горожанам, что прививка крайне необходима, чтобы подготовиться к туристическому сезону и предотвратить третью волну инфекции.

- Эпидемия все еще опасна. Простейшие правила пользования средствами индивидуальной защиты, социальная дистанция и главное - прививка - защитят вас от болезни. Мои рекомендации опираются на личный опыт. Сегодня пятнадцатый день с момента второй дозы вакцины, я чувствую себя хорошо, - сообщил губернатор в ходе эфира на «Радио России».

Власти Северной столицы призывают молодежь помогать с записью на вакцину людям старшего возраста. Удобнее всего попасть на «рандеву» со «Спутником V» можно по номеру 122.