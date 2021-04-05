В Смольном объяснили, почему в Петербурге свободно только 17% коек для больных коронавирусом

В Смольном объяснили малое число свободных коек в коронавирусных стационарах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга объяснили, почему в городе осталось свободно лишь 17% коек для больных коронавирусом. Дело в том, что эпидситуация улучшается, пусть медленно и нестабильно. Нет необходимости держать пустующими множество мест в стационарах. Поэтому крупные больницы вновь возвращаются к плановому приему пациентов.

По данным на 5 апреля, зараженных COVID-19 продолжают принимать в 14 медучреждениях, в том числе в двух федеральных. Всего коек 5347, свободны из них 915. В пик пандемии мест для больных было 12 538.

- Заболеваемость идет на убыль. Последние два месяца мы возвращаем городские и федеральные стационары к плановому режиму работы, - цитируют губернатора Северной столицы в пресс-службе Смольного.

Власти добавляют, что в случае форс-мажора смогут оперативно перепрофилировать ряд больниц обратно под прием больных с коронавирусом.