«Зенит» чествовал петербургских фигуристов, выигравших медали на ЧМ-2021, перед матчем с «Химками»

На "Газпром Арене" чествовали триумфаторов ЧМ-2021 по фигурному катанию. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» поздравил с выигрышем медалей петербургских фигуристов, которые с триумфом выступили на минувшем чемпионате мира-2021 в Стокгольме. На поле «Газпром Арены» перед матчем с «Химками» вышли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также наставник пар – легендарная Тамара Москвина. Тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук вручил спортсменам футболки с автографами зенитовцев.

- У меня дедушка болеет за «Зенит». В детстве мы смотрели с ним игры. Спустя какое-то время, когда переехали в Петербург, я сам стал следить за матчами. До сих пор с дедушкой обсуждаем, - признался Александр Галлямов в эфире предматчевой программы «PROЗенит онлайн».

Напомним, Мишина и Галлямов взяли «золото» в парном катании на ЧМ-2021, а их коллеги, Бойкова и Козловский – «бронзу». К слову, на стадионе «Зенита» не было еще одной фигуристки из Петербурга, Елизаветы Туктамышевой, занявшей на прошедшем турнире второе место.