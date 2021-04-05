На центральных станциях метро Петербурга заменят светильники

В Петербурге заменят светильники на центральных станциях метро. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на центральных станциях метро установят новые светильники в течение 2021 года. Старые натриевые лампы отслужили почти 17 лет, их состояние оставляет желать лучшего. Вместо них появятся светодиодные «коллеги» российского производства, они являются долговечными и энергоемкими. Сначала лампы заменят на «Площади Александра Невского 2», обещают успеть до лета.

- Станции вернут первоначальный облик, потому что архитекторы в ее оформлении ориентировались на холодный свет апрельского утра, снег и лед, в антураже которых проходило Ледовое побоище. При открытии станции освещение было именно таким, но в результате замены ртутных ламп на натриевые в 2004 году свет стал мягким желтым, - рассказывают в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Следом освещение модернизируют на станциях «Технологический институт», «Невский проспект», «Звенигородская» и «Гостиный двор».