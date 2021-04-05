«Зенит» победил «Химки» со счетом 2:0 и оторвался от «Спартака»

"Зенит" победил "Химки" и упрочил лидерство в РПЛ. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» не без труда победил «Химки» в рамках очередного тура чемпионата России сезона 2020/2021. Сине-бело-голубые сначала забили в самой концовке первого тайма. После розыгрыша углового Дуглас Сантос «выстрелил» прямо по перекладине гостей. Далее расторопнее других оказался защитник Вячеслав Караваев, который с пяти метров спокойно уложил мяч в угол ворот.

Второй тайм был обоюдоострым, пусть и с преимуществом хозяев. Всего за матч зенитовцы нанесли 20 ударов по воротам соперника, но лишь 4 из них пришлись в створ. Второй гол записал на себя Андрей Мостовой в дополнительное время. Вендел умело протащил мяч до штрафоной «Химок», где выкатил мяч под удар россиянину – тот был точен, 2:0.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем переживал за результат, ведь это была первая игра после перерыва на сборные.

- Какая-то группа футболистов осталась без полноценной игровой практики, другая группа, наоборот, провела очень много матчей, - сетовал наставник сине-бело-голубых.

К счастью, все закончилось удачно для Петербурга. Отрыв от «Спартака», идущего на втором месте, в таблице вновь составляет 4 очка.