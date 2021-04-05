За неделю в Петербурге на 17% уменьшилось количество больных коронавирусом

В Петербурге за неделю серьезно снизилось число больных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Межведомственном совете по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге опубликовали свежую статистику, демонстрирующую небольшое улучшение эпидситуации. За неделю количество больных коронавирусом снизилось на 17%, а число госпитализаций – на 22%. Спад второй волны пандемии продолжается, пусть медленно и нестабильно. С 6 апреля в городе вернут к плановой работе горбольницу №38 имени Семашко. Свободно только 17% коек в инфекционных стационарах.

- Доля тяжелобольных составляет 28%. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 179 пациентов. Риск переболеть тяжелой формой инфекции все еще несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более 700 тысяч инъекций «Спутника V» в Петербурге не зарегистрировали ни одного случая тяжелой реакции на прививку и осложнений после нее, - отмечается в отчете экспертов при Смольном.

Добавим, что в Смольном призывают объясняют небольшое количество свободных коек в стационарах тем, что эпидситуация улучшается, и многие медучреждения возвращаются к плановой работе.