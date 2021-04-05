В Петербурге суд вернул прокурору уголовное дело о кладбищенской фальсификации

В Санкт-Петербурге суд вернул прокурору редкое уголовное дело о кладбищенских фальсификациях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд вернул прокурору уголовное дело о фальсификациях, связанных с ритуальными услугами. В действиях юриста Александра Лашера, специализирующегося на кладбищенских вопросах, не нашли ничего криминального. По крайне мере, следователь противоречит сам себе, судя по обвинительному заключению прокуратуры. К сожалению, детали истории не сообщаются.

- Сначала следователь указал, что в действиях Лашера не содержится признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ. Указанное постановление не отменено вышестоящим должностным лицом. Вместе с тем, в дальнейшем Лашер обвиняется по ч.1 ст.303 УК РФ этим же следователем. Таким образом, должностным лицом приняты взаимоисключающие решения в отношении одного и того же лица, - поясняют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что прокурор сам попросил вернуть уголовное дело, так как обвинение составили с нарушением закона.