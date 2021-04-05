Картина «Фантазия» Кузьмы Петрова-Водкина появилась на фасаде дома в Петербурге

"Русский музей" создал еще одно световое граффити в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/rusmuseum

В Санкт-Петербурге появилось «световая» картина «Фантазия» художника Кузьмы Петрова-Водкина, спроецированная на фасад дома. Необычный граффити можно наблюдать по адресу 8 линия Васильевского острова, 85. Проекцию будут включать дистанционно каждый день, но только в темное время суток, с 21:00.

Картину установили неспроста – Петров-Водкин прожил в городе на Неве значительную часть жизни, в том числе 9 лет на Васильевском острове, с 1915 по 1924 годы. Да и образы художника всегда откладываются в памяти. Чего только стоит его красный конь.

- Одна из целей размещения проекции – познакомить людей с творчеством Кузьмы Петрова-Водкина. Картина является частью экспозиции в залах корпуса Бенуа в Русском музее, где представлены этапные работы художника всего периода его творческой биографии. Всего в учреждении хранят более 70 живописных произведений Петрова-Водкина, а также около 700 его рисунков, - рассказывают в пресс-службе Русского музея.