Снегопад накрыл Санкт-Петербург в ночь с 5 на 6 апреля

В Санкт-Петербург пришел снегопад в ночь с 5 на 6 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь с 5 на 6 апреля повалил мокрый снег. «Парад» обильных осадков снял на видео корреспондент «Комсомолки» возле станции метро «Черная речка». Прохожих непогода вполне удивила.

- Снег повалил. Выглядит эффектно, некоторые пассажиры метро не торопились идти домой, а фотографировали отголоски зимних пейзажей. Снег преимущественно мокрый, тут же тает, - рассказывает журналист «КП».

От снега не спрячешься. Почти, привет жителям Петергофа. Фото: "Яндекс.Погода"

Судя по сервису «Яндекс.Погода» мокрый снег накрыл всю Северную столицу. Разве что к полуночи только одна-единственная частичка Петергофа остается сухой и невредимой.

Напомним, «Комсомолка» выяснила у главного синоптика города Александра Колесова, что виной всему холодные воздушные массы. Подобная непогода продержится в Петербурге до пятницы, а дальше теплая и сухая весна обещает все же выйти на первый план.