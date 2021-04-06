Житель Ленобласти чудом выжил после того, как ему выстрелили в голову из револьвера

В Ленобласти мужчина выстрелил неприятелю в голову из револьвера, но тот чудом выжил. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя поселка Соловьевка. Неприятель выстрелил мужчине в голову из газового револьвера. Каким-то чудом потерпевший увернулся, и пуля причинила ему ранение только по касательной траектории. Все произошло 7 марта, но предполагаемого стрелка удалось поймать только спустя месяц.

- По версии следствия, 7 марта 2021 года в поселке Соловьевка Приозерского района Ленинградской области подозреваемый с целью убийства выстрелил в упор в голову мужчине, причинив ему травмы головы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья. Предполагаемый стрелок задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование уголовного дела продолжается. По статье за покушение на убийство мужчине грозит до 11 лет лишения свободы.