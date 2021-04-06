Грязный бродяга отобрал самокат у ребенка и уехал кататься по Красному Селу

В Красном Селе грязный грабитель отнял самокат у 10-летнего мальчика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестный бродяга отобрал самокат у 10-летнего мальчика в Красном Селе. Все произошло около 17:00 возле одного из домов на улице Освобождения. Парень катался как ни в чем не бывало на своем черно-бирюзовом двухколесном красавце, как вдруг к нему подскочил неопрятный мужчина и вырвал самокат из рук. Мальчик перепугался, побежал домой и тут же сообщил матери. Теперь любителя грабить детей разыскивают полицейские. Вдобавок в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

- Стоимость самоката составляет 3,3 тысяч рублей. Приметы грабителя следующие: на вид 40 лет, неопрятный внешний вид, грязная одежда. Вероятно, бездомный. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует, туда выезжала следственно-оперативная группа, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что за грабеж бродяге грозит до 4 лет лишения свободы.