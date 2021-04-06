Погода в Санкт-Петербурге: 6 апреля 2021 года ожидается мокрый снег и гололедица

«Комсомолка» рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге во вторник, 6 апреля 2021 года. Весна подготовила необычный сюрприз, на пару дней вернув в город отголоски зимы. При выходе на улицу в этот день лучше всего брать с собой зонт или дождевик, готовясь к осадкам.

- Ночью 6 апреля пройдут осадки, днем небольшие в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +1 до -1 градуса, днем потеплеет от +4 до +6. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, днем – повышаться, - рассказывают метеорологи из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Добавим, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил «Комсомолке», что терпеть непогоду придется до пятницы. Только в конце этой недели вернется теплая весна без осадков.