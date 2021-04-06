15% месячной нормы осадков выпало в Петербурге за ночь.

Ночью в Петербурге выпал снег. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург оказался во власти холодного атмосферного фронта, результатом чего стал ночной снегопад. Утром улицы Северной столицы «делись» в белое. И хотя уже почти весь снег стаял, объем осадков оказался существенным.

- Санкт-Петербург: возвращение зимы. 6 апреля ожидается преимущественно облачная погода, пройдет мокрый снег с дождем, возможна снежная крупа. За минувшую ночь в регионе выпало до 5-6 мм осадков, что составляет около 15% от нормы апреля, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Снег с дождями ожидается и в ближайшие пару дней, но осадки не исключены до конца недели. Однако к выходным дневная температура чуть подрастет до +10 градусов.

А в наступивший вторник метеорологи обещают +4…+6 градусов в Петербурге и +2…+7 по Ленобласти. Будет дуть юго-западный ветер, скоростью 5-10 метров в секунду, с резкими порывами до 15 м/с. Атмосферное давление начнет расти, но составит всего 745 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.