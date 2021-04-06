Петербургские мошенники заработали 10 миллионов рублей на продаже техники через интернет

Полиция поймала мошенников, обманывавших клиентов при продаже техники через интернет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские из отдела «К» пресекли деятельность организованной группы мошенников, которые «продавали» технику через интернет. Преступники брали предоплату с клиентов, а потом просто исчезали. Заманивали доверчивых покупателей низкими ценами.

- Интернет-сайты, созданные злоумышленниками, предлагали покупателям товары по цене, примерно, на 10 процентов ниже рыночной. Однако, обязательным условием было внесение полной или частичной предоплаты. После того как покупатель переводил оговоренную сумму, продавец исчезал, переставая выходить на связь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При этом мошеннические сайты маскировались под известные магазины электроники и не все клиенты, особенно из других регионов, могли уловить разницу, попадаясь на уловки дельцов.

Организатором схемы оказался ранее судимый 44-летний петербуржец, который привлек к делу еще четырех человек, включая бывшую жену, которая снимала криминальные деньги с карт.