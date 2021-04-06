Вандалы осквернили мемориал жертвам нацизма в Петербурге

В Пушкине вандалы осквернили памятник жертвам нацизма Фото: СОЦСЕТИ

Памятник, посвященный жертвам нацизма, установленный в городе Пушкин под Санкт-Петербургом, осквернили. Днем в воскресенье, 4 апреля 2021 года, неизвестные вандалы нанесли антисемитскую надпись на мемориал "Формула скорби", расположенный на Дворцовой улице. Очевидцы обратились в полицию.

- По факту обнаружения надписи на памятнике было возбуждено уголовное дело о вандализме, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент оскорбительную надпись, оставленную белой краской, уже стерли. Однако пока мемориал отмывали, он сам тоже пострадал - частично стерлась надпись, сделанная золотыми буквами, а также появились разводы и царапины.

- Памятник теперь нуждается в реставрации. Мы планируем подать заявление в прокуратуру, - заявил News.jeps директор Еврейского общинного центра Петербурга Александр Френкель.

Вандалам за осквернение памятника грозит до трех лет тюрьмы.