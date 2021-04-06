Движение на КАД Петербурга перекроют на неделю с 6 апреля

Движение на КАД Петербурга частично перекроют на неделю с 6 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга с 6 апреля 2021 года на неделю перекроют движение. Ограничение коснется одной полосы движения на внутреннем кольце между развязками с автодорогой Петербург-Матокса, ведущей в Мурино, и Шафироским проспектом.

- С 6 по 12 апреля в связи с уборкой смета в разделительной полосе КАД будет перекрыта четвертая полоса движения. На этом участке по остальным полосам будет установлено скоростное ограничение до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Напомним, что с 7 апреля в течение трех ночей будут полностью перекрывать КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса. Ограничения недолгие, всего по 20 минут.

Также 6 апреля в 15:00, 15:30 и в 16:00 будут перекрывать трассу "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти.