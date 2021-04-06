Более 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 6 апреля

Еще 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается медленный спад пандемии. Накануне более 12 тысяч местных жителей были обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12361 человека. Обработано 20967 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

В Смольном опасаются, что в Петербурге может начаться третья волна пандемии, так как спад интенсивности распространения инфекции практически остановился. При этом отмечается, что за минувшую неделю в городе количество больных коронавирусом снизилось на 17 процентов, а госпитализаций на 22 процента. На данный момент тяжело переносят инфекцию 28 процентов из всех заболевших.