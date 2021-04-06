Девочка выжила, упав с балкона 5-го этажа в Петербурге

Школьница выжила, выпав из окна 5-го этажа в Петергофе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге девочка упала с высоты пятого этажа и осталась жива. ЧП произошло в четвертом часу дня в понедельник, 5 апреля 2021 года. А госпитализировали 12-летнюю школьницу только спустя полтора часа. Подробности о происшествии "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Девочку госпитализировали в детскую больницу №1 города Петергоф от дома 3, корпус 8 по Ропшинскому шоссе, - отметил источник.

При падении школьница очень сильно пострадала. У нее компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, перелом пятого позвонка, закрытая черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга и перелом пятой пяточной части. Ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии.

Известно, что семья у девочки полная и благополучная. На учете в отделе по делам несовершеннолетних никогда не состояла.