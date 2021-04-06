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Происшествия6 апреля 2021 11:58

Петербуржец в беспамятстве отдал мошенникам 51 миллион рублей

По словам потерпевшего, его разум «был затуманен»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Гендиректор нефтяной компании отдал 51 миллион рублей мошенникам.

Гендиректор нефтяной компании отдал 51 миллион рублей мошенникам.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские ищут удачливых мошенников, которые выманили 51 миллион рублей у генерального директора нефтяной компании. 70-летний мужчина сам отдал злоумышленника деньги, ссылаясь на то, что был в беспамятстве.

- 5 апреля в полицию обратился 70-летний мужчина с заявлением о том, что около 11:30 то го же дня на его мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка, который ввел заявителя в заблуждение и убедил его снять денежные средства со своего счета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Какие именно банки он посещал, мужчина не помнит. На Шпалерной улице, которое он снял последнюю сумму, после чего подошел к припаркованному «Мерседесу» отдал сидевшему внутри человеку сумку с 51 миллионом рублей.

- Со слов заявителя, кто находился в салоне иномарки и его примет он не помнит, ссылаясь на то, что его разум был затуманен, - уточняют в полицейском Главке.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Преступника ищут.

Криминал