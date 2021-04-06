Число выздоровевших от коронавируса выросло в Петербурге 6 апреля 2021 года

Еще 702 человека заболели коронавирусом в Петербурге на 6 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные по Санкт-Петербургу на вторник, 6 апреля 2021 года. Так, за последние сутки в городе зафиксирован рост числа выздоровевших. Также увеличилось количество смертей, а вот число заболевших наоборот уменьшилось по сравнению с днем ранее.

- За последние сутки в Петербурге коронавирус обнаружили у 702 человек, выздоровели 1342 человек и умер 31, - сообщили в оперштабе.

С начала пандемии общее число зараженных уже 398 886 горожан, из них скончались 12 452 человека и выздоровели 353 750.

В Смольном отметили, что за минувшую неделю в городе на 17 процентов уменьшилось количество больных коронавирусом. Также снизилось на 22 процента число госпитализаций. В больницах, принимающих пациентов с COVID-19 свободно 17 процентов коек. Доля тяжелобольных пациентов - 28 процентов.

Ситуация по Ленобласти выглядит следующим образом: за все время были заражены 40 431 человек (+94 за последние сутки), умерли – 997 (+14 за сутки), выздоровели 37 813 (+82).