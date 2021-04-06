Больше 43 тысяч заявлений на зачисление в первые классы подали петербуржцы за пять дней

Больше 43 тысяч заявлений в первые классы подали петербуржцы Фото: Олег ЗОЛОТО

За пять дней более жители Санкт-Петербурга подали более 43 тысяч заявлений на зачисление своих детей в первые классы школ. Такие данные привел Смольный на вечер 5 апреля 2021 года. Отмечается, что в основном горожане используют портал Госуслуг, через него подано порядка 34,5 тысяч заявлений. 8,6 тысяч оформлено в МФЦ.

- В Санкт-Петербурге успешно стартовала запись в первые классы школ. Две трети петербуржцев, чьи дети сядут за парты 1 сентября, уже подали соответствующие заявления. Родители чаще выбирают электронную форму записи в первый класс. За счет этого удалось избежать очередей в МФЦ, - рассказал вице-губернатор города Станислав Казарин.

В день старта приемной кампании петербуржцы столкнулись с проблемой. Из-за большого наплыва желающих постал Госуслуг дал небольшой сбой. С полуночи до часа ночи 1 апреля регистрировалось в среднем по 116 заявлений в минуту.

Напомним, что первый этап продлится до 30 июня. Второй стартует 6 июля и продлится до 5 сентября.